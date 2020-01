La serie anime Bofuri verrà rilasciata in simulcast sul canale Youtube Yamato Animation

Con un annuncio arrivato direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Yamato Animation, la compagnia ha sorpreso tutti i suoi fan annunciando che l'anime Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu,conosciuto più semplicemente come Bofuri, sarà pubblicato in simulcast sul canale Youtube della compagnia.

Secondo quanto rivelato, la serie animata - che s'identifica come adattamento della light novel scritta da Yuumikan - sarà divisa in dodici episodi, con il primo resosi disponibile nel corso della giornata odierna con sottotitoli in italiano, una notizia che farà sicuramente la gioia di molti fan. Inoltre, è stato anche svelato che il secondo episodio è atteso per domani, 21 gennaio, alle 15:00 del pomeriggio, mentre la terza puntata è attesa per il 22 gennaio, sempre alle 15:00.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le avventure di Kaede Honjou, una ragazzina che decide di lanciarsi in un videogioco VRMMO fantasy estremamente famoso. La giovane, avendo il terrore di potersi far male, decide quindi di puntare tutto su un personaggio "maxato" in vitalità chiamato Maple. Quello che le si para innanzi è un character lento, debole e incapace d'affrontare anche il più inutile degli avversari. Di contro, però, la sua scelta le permette d'ottenere due abilità incredibilmente potenti, ovvero Absolute Defense e Counter Skill, le quali la permettono di annullare qualsiasi danno.

Parlando di nuove opere in arrivo, è stato tra l'altro annunciato che il regista di Sword Art Online è al lavoro su una nuova opera. Inoltre, sempre in queste ultime ore è stato rivelato che Kyoto Animation ha ottenuto 3.34 miliardi di yen in beneficenza, i quali l'aiuteranno a rialzarsi più forte di prima dopo i tristi trascorsi di questi ultimi mesi.