La serie anime Fire Force si mostra in una nuova key visual

L'account Twitter @pkjd8I8 ha recentemente pubblicato una nuova key visual - visionabile a fondo news - dedicata a Fire Force, apprezzato anime tratto dal manga scritto e illustrato da Atsushi Ōkubo, in cui sono raffigurati tutti i personaggi più importanti dell'opera.

Recentemente, inoltre, l'opera è stata messa momentaneamente in pausa, il tutto in attesa della stagione autunnale, con la ripresa della programmazione prevista per l'11 ottobre, con la produzione che vedrà anche il sopraggiungere di una nuova opening theme.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata a Tokyo, quando un misterioso fenomeno di autocombustione inizia a trasformare le persone in pericolosi mostri di fuoco sconvolgendo la capitale e i suoi abitanti. Per fronteggiare questa nuova minaccia, il governo organizza la formazione di alcune unità di pompieri speciali. Shinra, un ragazzo dotato di un particolare potere, si unirà alla Compagnia 8 per fronteggiare il nemico e per trovare delle risposte sul suo oscuro passato.

Fire Force è un manga scritto e illustrato da Atsushi Ōkubo, serializzato come serie regolare sulla rivista Weekly Shōnen Magazine a partire dal 23 settembre 2015 e in volumi tankōbon sotto etichetta Kōdansha. L'edizione italiana del manga è stata pubblicata da Panini Comics sotto l'etichetta Planet Manga a partire dal 4 maggio 2017 e, per l'occasione, sono state realizzate due copertine differenti del primo volume, la copertina normale e una Variant Limited. Il successo riscosso dall'opera ha inoltre portato all'annuncio di una serie anime di cui abbiamo recentemente parlato nella nostra anteprima.

L'adattamento animato è a opera dello studio David Production, il quale annunciò i lavori sulla serie lo scorso 14 novembre 2018. Yuki Yase è stato come come director della produzione, il tutto affiancato da Yamato Haishima, occupatosi della sceneggiatura. Hideyuki Morioka ha invece lavorato al character design mentre la colonna sonora è ad opera di Kenichiro Suehiro. La serie è stato pubblicata in Giappone dal 5 luglio 2019 su Japan News Network nelle stazioni televisive MBS e TBS.