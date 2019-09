La serie anime No Guns Life torna a mostrarsi in un nuovo trailer

L'account Twitter @pkjd8I8 ha rilasciato sul web un nuovo trailer dedicato a No Guns Life, attesissimo anime tratto dall'apprezzato manga di Tasuku Karasuma, grazie al quale è possibile vedere alcune splendide scene dell'opera e diversi personaggi che vedremo nel corso dell'avventura.

L'anime - di cui recentemente è stata pubblicata una nuova key visual - sarà presentato in anteprima su TBS il 10 ottobre, su AT-X, Sun TV e KBS Kyoto l'11 ottobre e su BS11 il 13 ottobre. Qui di seguito potete invece leggere i nomi dei doppiatori per ora confermati:

Junichi Suwabe nei panni di Juuzou

Daiki Yamashita nei panni di Tetsurou Arahabaki

Manami Numakura nei panni di Mary

Yoko Hikasa nei panni di Olivier Juan de Belmer

Youji Ueda nei panni di Hugh Cunningham

Masashi Ebara nei panni di Christina Matsuzaki

Marika Kuono nei panni di Scarlett Gosling

Yuuya Uchida nei panni di Cronen von Wolf

Kenyuu Horiuchi nei panni di Mega-armed Tokisada

Inori Minase nei panni di Pepper

Yuuko Sanpei nei panni di Seven

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientato in un mondo rimasto sconvolto da una violenta guerra dopo la quale sono comparsi numerosi individui chiamati "Extends", persone il cui corpo è stato modificato per renderle delle pericolose armi senzienti. Inui Juuzou è uno di loro, uomo ritrovatosi con una testa a forma di pistola ma che non ricorda che vita facesse o perché gli sia stata innestata una cosa del genere. Juuzou si guadagna da vivere occupandosi di casi che coinvolgono altri Extends ed è accompagnato da Mary, una donna intelligente che ha deciso di proteggere.

Naoyuki Itou (tutte le tre stagioni di Overlord, Kanon, Kimi no Koe o Todoketai) è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto affiancato da Madhouse (Boogiepop and Others, Overlord). Yukie Sugawara (tutte e tre le stagioni di Overlord, Kino's Journey - The Beautiful World, Hina Logic - from Luck & Logic) sta supervisionando la sceneggiatura mentre Masanori Shino (Black Lagoon, Digimon Adventure, Gungrave) sta lavorando al character design. Kenji Kawai (Patlabor, Ghost in the Shell, Mobile Suit Gundam 00) sta invece componendo la colonna sonora, con Kenichi Asai che si occuperà dell'opening theme "Motor City".