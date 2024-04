È proprio questa la serie anime peggiore della primavera 2024?

Qualche settimana fa abbiamo parlato degli anime più attesi della primavera 2024 e, non a caso, era assente dalla classifica finale del sondaggio una serie che, con solo due puntate all'attivo nel momento in cui scrivo, si è dimostrata fin da subito scadente sotto quasi ogni punto di vista.

Il riferimento è ad Highspeed Etoile, un prodotto che è stato capace di deludere persino chi si aspettava comunque poco.

Su MyAnimeList e Anilist, le piattaforme online più famose a tema anime e manga che raccolgono le opinioni e le valutazioni degli appassionati, ha un voto complessivo abbastanza imbarazzante: 5,02 su 10 sul primo sito e 44% su 100 nel secondo.

Dopo due puntate è diventato immediatamente il flop dell'intero trimestre primaverile ed è difficile, a questo punto, che possa riemergere da quest'ondata di valutazioni negative.

Lo studio dietro a questo fallimento è A-CAT che, dopo diverse produzioni di basso livello, è riuscito a superarsi ancora una volta, scendendo al di sotto degli standard dell'industria.

Anche se la CGI non è così malvagia, c'è chi si è molto infastidito vedendo i numerosi marchi pubblicitari che appaiono nell'anime. Chiaramente, ciò non dovrebbe incidere sul giudizio dell'opera, ma la serie non offre nulla di interessante sia lato trama che animazioni, quindi gli aspetti commerciali sono diventati la ciliegina su una torta uscita molto male.

Oltre ad Highspeed Etoile, c'è stato un debutto molto deludente nella Primavera Anime 2024, quindi la serie sportiva è in un buona compagnia.

Avete dato un'occhiata da Highspeed Etoile? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!

Initial D (Vol. 8) è uno dei più venduti oggi su