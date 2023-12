Le serie anime più sottovalutate del 2023: 5 perle nascoste!

Il 2023 è stato l'anno di Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, due serie che hanno mostrato i muscoli con delle animazioni sontuose e delle battaglie indimenticabili. Tuttavia, negli ultimi 12 mesi sono usciti altri anime di grande qualità che, pur non brillando particolarmente nell'apparato tecnico, non sono riusciti ad emergere. Scopriamo insieme quali sono!

5 - Otaku Elf (Valutazione MyAnimeList: 7,29)

Serie molto leggera e divertente in cui una liceale di nome Koito deve gestire un santuario dove risiede un'elfa giocherellona, venerata da tutti. Il compito della protagonista diventa quello di avvicinare di più la società all'elfa disordinata.

4 - Saint Cecilia and Pastor Lawrence (Valutazione MyAnimeList: 7,36)

La romance più sottovalutata del 2023! Riuscirà la Santa della chiesa, Cecilia, a far emergere i suoi sentimenti d'amore per il pastore Lawrence? La serie è ricca di atmosfera, ha stile da vendere ed è davvero coinvolgente.

3 - Farming Life in Another World (Valutazione MyAnimeList: 7,57)

Uno dei migliori isekai del 2023, insieme al ben più noto Mushoku Tensei. La storia parla di Machio che, dopo essere deceduto, si reincarna in un mondo fantasy grazie all'aiuto di una divinità. Il protagonista, che sognava da sempre di lavorare nel settore agricolo, chiede all'entità divina un attrezzo agricolo "onnipotente" per coltivare qualsiasi cosa. Iniziano così le rilassanti avventure da "Fattore" di Machio in un altro mondo!

2 - Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill (Valutazione MyAnimeList: 7,67)

L'anime culinario di Studio Mappa (Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Vinland Saga) vede il protagonista, Mukouda, reincarnarsi in un altro mondo portando con sé un'abilità che gli consente di ordinare cibo online. Risultato? Invece di combattere l'ennesimo demone di turno degli isekai, inizia a cucinare piatti del mondo originale da cui proviene, per la gente della terra fantasy in cui è finito.

1 - The Masterful Cat is depressed again today (Valutazione MyAnimelist: 7,68)

Una donna trova un gatto randagio e se lo porta a casa. Il giorno successivo, se lo ritrova trasformato in un gatto di dimensioni umane, che le fa i servizi in cambio di vitto e alloggio. Le risate sono assicurate! Avete visto queste serie? Quali anime aggiungereste a questa lista? Fatecelo sapere nella sezione commenti.