La serie anime The case files of Jeweler Richard si mostra in un teaser

Il sito web ufficiale dedicato a Hōsekisho Richard-shi no Nazo Kantei (The case files of Jeweler Richard), anime tratto dalla light novel di Nanako Tsujimura, ha rilasciato un nuovo teaser dedicato all'opera che mette in mostra il fatidico primo incontro tra i due protagonisti della serie animata.

L'occasione, inoltre, è stata sfruttata per rilasciare nuove informazioni relative al cast di doppiaggio e allo staff attualmente al lavoro sulla produzione. Andando più nel dettaglio, qui di seguito potete leggere i nomi dei nuovi doppiatori appena confermati:

Takahiro Sakurai nei panni di Richard Ranashinha Dvorpian

Yūma Uchida nei panni di Seigi Nakata

Tarou Iwasaki (One Week Friends, Sweetness & Lightning, Ryoko's Case File) è stato posto come director dell'opera, il tutto affiancato dallo studio Shuka (Natsume's Book of Friends, Durarara!!, 91 Days), mentre Mariko Kunisawa (Ascendance of a Bookworm, Hatsukoi Limited, Magimoji Rurumo) sta supervisionando la storia e si sta occupando di scrivere la sceneggiatura. Natsuko Kondou (chief animation director di Karakai Jōzu no Takagi-san) sta lavorando in qualità di direttore principale del processo d'animazione. Masakazu Kawazoe viene indicato come "Richard Supervisor", ovvero supervisore delle animazioni per il personaggio di Richard mentre Nobuko Toda (One Week Friends, Sweetness & Lightning) sta componendo la musica. Tra gli altri membri del cast figurano:

Art: Mio Isshiki

Color Key: Ritsuko Utagawa

CG Producer: Norikazu Kamibayashi

Compositing Director of Photography: Tomoyuki Shiokawa

Editor: Daisuke Imai

Sound Director: Satoshi Motoyama

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è incentrata sul magnifico gioielliere Richard Ranashinha Dvorpian e sul brillante e allegro studente universitario Seigi Nakata, due figure che si ritroveranno a collaborare per scoprire gli oscuri messaggi nascosti che giacciono sepolti nel cuore dei gioielli più pregiati.

Tsujimura ha pubblicato il primo volume della light novel nel 2015 con l'impronta di Shueisha Orange Bunko, con il nono volume rilasciato lo scorso 21 agosto. Utako Yukihiro (Devils and Realist, Uta no Prince Sama, B-PROJECT) sta lavorando come illustratore della produzione. Secondo quanto annunciato, l'anime verrà presentato in anteprima nel gennaio 2019.