La serie anime di UFO Robot Goldrake festeggia 42 anni!

Il primo episodio di UFO Robot Goldrake andò in onda ben 42 anni fa. Era un periodo particolare per questo medium, e l'opera in questione, firmata dal grande maestro Go Nagai, è stata in grado di segnare diverse generazioni di spettatori, che sicuramente ricorderanno con nostalgia i magnifici combattimenti a bordo dei mecha.

Go Nagai aveva già creato opere simili, che avevano presentato al pubblico giapponese questi universi abitati da giganteschi mecha pilotati da uomini pronti a combattere le forze del male. Prima di Goldrake il maestro aveva presentato agli spettatori giapponesi anche opere del calibro di Mazinga Z e Il Grande Mazinger, arrivati da noi tra l'inizio e la fine degli anni '80.

È stato perciò Goldrake, di cui trovate una nostra recensione, a debuttare sul canale Rai 2 nel tardo pomeriggio del 4 aprile del 1978, e ad introdurre questo nuovo genere al grande e piccolo pubblico italiano. Prodotto da Toei Animation, sotto la regia di Masayuki Akehi, Tomoharu Katsumata e Masamune Ochiai, l'anime aveva già riscosso molto successo in Giappone, dove era andato in onda tra il 1975 ed il 1977.

È stata la pagina facebook dell'emittente televisiva italiana Man-ga a condividere l'immagine che trovate in calce alla notizia. Ricordiamo inoltre che lo stesso Go Nagai, qualche mese fa, ha annunciato di voler fare un film legato a Goldrake, anche se potrebbe volerci molto tempo.