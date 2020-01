La serie di Darwin's Game sarà composta da undici puntate

Continuano le notizie su una delle serie anime più attese: dopo aver visto la prima key visual di Darwin's Game, adesso scopriamo anche il numero di episodi che formeranno la prima stagione dell'opera.

Il sito ufficiale dedicato alla serie rivela che Darwin's Game sarà composta da un cour di undici puntate. Ma i fan potranno aspettarsi qualche sorpresa: come avevamo rivelato nelle settimane precedenti, la premiere dell'anime avrà la durata di un'ora.

La trasposizione per piccolo schermo del manga scritto e disegnato dal duo "FLIPFLOPS" ci racconterà la vicenda di Kaname Sudo, un ragazzo di 17 anni che accetta la sfida di un suo amico che consiste nel giocare a Darwin's Game, nome di un applicazione in cui viene messa a repentaglio la propria vita. Dopo una battaglia contro Shuka Karino, i due decidono di allearsi per affrontare insieme i prossimi scontri che li attendono. Ad occuparsi dell'anime troveremo Yoshinobu Takamoto, impegnato nella regia, mentre la sceneggiatura sarà opera di Shu Miyama.

Inoltre conosciamo il titolo delle prime due puntate, che si chiameranno rispettivamente "First Game" e "Gemstone Mine". Se siete curiosi di vedere in azione i due protagonisti vi lasciamo con il trailer di Darwin's Game, anime prodotto dallo Studio Nexus e in onda in Giappone a partire dalla giornata di ieri 3 gennaio.