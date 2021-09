Una nuova serie debutta su MangaPlus: ecco Diamond in the Rough

L'offerta di MangaPlus continua a crescere senza sosta. Il catalogo digitale della piattaforma gratuita di Shueisha accoglie Diamond in the Rough, una nuova, fantasiosa opera di Nao Sasaki. Andiamo alla scoperta del primo capitolo di questa new entry!

Le vicende di Diamond in the Rough sono ambientate in un modo in cui i minerali sono il pilastro centrale della vita. L'acqua è purificata dalla shungite, mentre l'elettricità viene generata a partire dalla tormalina. Tra i vari tipi di pietre preziose, però, ve ne è una che affascina l'uomo sin dai tempi antichi, una gemma di colore rosso.

Il primo capitolo, che si apre con una splendida pagina a colori e che si intitola "Il gioiello rosso", comincia con Akaboshi, un artigiano di minerali, che si reca in visita in un villaggio sotterraneo. Attraverso le sue abilità manifatturiere, attira l'attenzione di un ragazzino, il quale è convito di conoscerlo già. Attratto con l'inganno, viene fatto cadere in trappola.

Akaboshi non è però l'uomo che Kai, questo il nome del ragazzino, stava cercando. Kai sta cercando un uomo che possiede un particolare orecchino, un uomo che ha "ucciso" la sua famiglia e che ha deturpato per sempre la sua esistenza pietrificandogli il piede sinistro.

A partire da questo incontro, la vita di Akaboshi e Kai cambierà per sempre. Dopo numerose vicissitudini, infatti, Kai chiede ad Akaboshi di diventare suo apprendista: come si evolverà il viaggio del duo? Il prossimo capitolo di Diamond in the Rough arriverà martedì 14 settembre 2021 alle ore 17:00. Vi segnaliamo che il capitolo è disponibile sia in lingua inglese che in lingua spagnola. Arriverà mai l'italiano? Ecco la risposta dell'editor di MangaPlus.

Vi ricordiamo, infine, che recentemente anche Kubo Won't Let Me Be Invisible si è aggiunto a MangaPlus.