La serie Lamincard dedicata a Dragon Ball Z giunge in Italia grazie a Dinamax

L'imponente franchise di Dragon Ball è indubbiamente una delle produzioni più importanti per l'industria anime/manga, un'epopea senza fine che ha saputo attirare attorno a sé milioni e milioni di fan da ogni angolo del mondo diventando velocemente uno dei brand più riconosciuti e remunerativi della storia.

L'IP ha infatti visto il sopraggiungere d'innumerevoli produzioni pensate per tenere impegnato il pubblico, tra manga, anime, film, videogiochi, gadget e molto altro ancora, il tutto nel mentre che i fan continuano a omaggiare l'opera con innumerevoli creazioni home made. Tra queste, figurano ovviamente anche le carte da collezione, da sempre punto di riferimento per moltissimi collezionisti pronti a tutto pur di poter completare il loro album.

Ebbene, dopo il grande successo riscosso dalla serie di carte collezionabili a tema Dragon Ball Super, Diramix ha deciso di ritentare il colpaccio annunciando ufficialmente l'arrivo di una nuova serie a tema, ovvero la collezione Lamincard di Dragon Ball Z. Secondo quanto svelato dalla compagnia, siamo davanti alla prima linea Lamincard interamente dedicata alla famosa serie animata, il tutto per un totale di 162 carte divise in tre "varianti". Più nello specifico, avremo le Singole, raffiguranti un solo personaggio, le Versus, che andranno a mettere in mostra un qualche scontro iconico, e le Special, caratterizzate da un effetto olografico.

La società ha inoltre fatto sapere che il set è attualmente disponibile in edicola e tramite rivenditori online o fisici, in un doppio formato, ovvero Standard e Maxi, con le prime vendute al prezzo di 1€ per un totale di cinque Lamincard casuali e le seconde vendute a 5€ ma contenenti dieci Lamincard (sei Singole o Versus, tre Speciali e una Maxi, ovvero due volte più grande del normale). Insieme al tutto, è stato anche presentato il raccoglitore stilizzato - venduto al prezzo di 5,90€ con una bustina omaggio - e il Box Standard che al prezzo di 24€ vi darà l'opportunità d'aprire ben 24 bustine.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è scoppiato tra i fan un inusuale dibattito legato a uno dei personaggi di Dragon Ball Z.