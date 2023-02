Una serie manga saluta Shonen Jump: Shueisha cancella una delle sue opere

L'industria manga, si sa, tal volta può essere spietata. Gloria e successo sono riservati solamente a pochissimi autori, mentre agli altri restano le briciole. Quando poi il seguito non è abbastanza, non importa l'impegno, taluni manga vengono cancellati. Questo è il caso di una serie Shueisha che sta per lasciare le pagine di Weekly Shonen Jump.

La competizione tra le serie Shueisha è altissima e sono solo poche le serie che riescono a rispettare gli altissimi standard dell'editore giapponese. Quando l'interesse del pubblico cala, dopo pochissimo si va incontro alla triste realtà dei fatti. Come avevamo predetto, una serie Jump rischiava la cancellazione.

Nelle ultime ore, i lettori Shueisha sono stati informati che High School Family terminerà questa settimana. Con l'uscita del capitolo 122, e senza troppo preavviso, la serie manga di Ryou Nakama saluterà dunque in via definitiva i lettori.

In occasione dell'annuncio, il mangaka ha ringraziato il supporto dato dai fan durante il corso della serializzazione. High School Family ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump nel 2020 ed è interamente disponibile alla lettura sulla piattaforma web MangaPlus. Dopo due anni, la commedia scolastica di Kotaro giunge al termine. Nel frattempo, serie come My Hero Academia festeggiano incredibili record.