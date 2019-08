La serie Marvel Old Man Quill svela il destino dei Guardiani della Galassia

I Guardiani della Galassia sono stati tra i personaggi che hanno beneficiato di più della trasposizione cinematografica. Grazie al grande successo ottenuto, l'azienda americana Marvel ha deciso di rilanciare anche la serie di fumetti, tra le nuove opere troviamo Old Man Quill, che nell'ultimo numero svela qual'è sarà il destino dei Guardiani.

Nella serie, scritta da Ethan Sacks e disegnata da Robert Gill , possiamo trovare uno Star-Lord ormai invecchiato, pronto ad un'ultima grande azione di guerra contro il quartier generale della Universal Church. Così Gamora, Drax, Mantis e Rocket Raccoon provano a liberare Silver Surfer, sfruttato dall'organizzazione per rubare il suo potere cosmico. Ma non tutto va come previsto: è proprio Norrin Rad a confessare ai Guardiani di essere stato sconfitto da Galacticus. Nel frattempo i protagonisti vengono raggiunti dalle armate dell'Universal Church, che si rivelano essere troppo forti: in successione vengono eliminati Drax, Mantis, Rocket e Gamora, non prima però di essere riusciti a registrare un video per Quill in cui gli spiegano che Star-Lord è l'ultima speranza della Terra per distruggere Galacticus.

Come avete letto la nuova serie Marvel è ricca di sorprese e azione, non resta quindi che scoprire cosa farà Peter Quill ora che è rimasto l'unico supereroe.

Non è l'unica novità dell'azienda statunitense, che ha recentemente annunciato una nuova collana Marvel dedicata al personaggio di Morbius, inoltre vi consigliamo questa notizia su una particolare caratteristica dei nuovi numeri di X-Men.