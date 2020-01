La serie reboot di Wolverine si mostra in un trailer di presentazione

La Casa delle Idee ha reso pubblico il trailer di presentazione della nuova serie reboot di Wolverine, ascritta all'interno dell'ampio progetto editoriale "Dawn of X". Insieme al trailer, la Marvel ha fornito anche una breve sinossi introduttiva:

"Wolverine è stato un solitario, un assassino, un eroe, un Vendicatore, ma può essere ... felice? Guarda Wolverine muoversi nel nuovo paradigma mutante di Jonathan Hickman all'interno del trailer di Wolverine #1 con la partecipazione dello scrittore Benjamin Percy , del caporedattore CB Cebulski e del Senior Editor Jordan D. White!

Wolverine è tornato dai morti e si ritrova in un mondo che non riconosce più. Ora tutti i mutanti sono senza morte e hanno una nazione sicura e dorata tutta per sé. C'è un posto per qualcuno come Logan in questo mondo? Tutto ciò che Wolverine sa è che ci sono innocenti che devono ancora essere protetti e che i criminali devono essere assicurati alla giustizia - e dopo tutto, è il migliore che ci sia in ciò che fa".

White e Percy hanno espresso il loro entusiasmo per l'inizio della nuova serie:

"Adam Kubert è stato una leggenda della Marvel per diverso tempo. Ha fatto un ottimo lavoro, ed è bello riaverlo a lavorare su Wolverine".

"Mi sto divertendo davvero tanto a dare vita a questo personaggio, che per tutti i fan là fuori è uno dei più eccitanti dell'universo Marvel".

Il primo numero di Wolverine sarà disponibile a partire dal 19 Febbraio. Voi che ne pensate? Siete interessati alla nuova avventura di Logan?

All'interno dell'ultimo numero di Empyre, Wolverine e Spiderman sono accorsi in aiuto dei Fantastici Quattro. Se dovesse morire, Wolverine avrebbe la possibilità di ritornare in vita grazie al processo di resurrezione dei mutanti?