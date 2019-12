La serie di Sakura-sō no pet na kanojo compie 10 anni!

Sono passati ben 10 anni dalla pubblicazione della prima light novel di Sakura-sō no pet na kanojo, scritta da Hajime Kamoshida e illustrata da Keeji Mizoguchi, e lo stesso disegnatore ha voluto ricordare i momenti più significativi che hanno segnato il periodo pre release.

La storia editoriale della serie in questione è molto semplice e relativamente breve. Dal 2010 al 2014 infatti sono state pubblicate ben 13 light novel, firmate sempre dalla coppia Kamoshida-Mizoguchi. È doveroso comunque specificare che 10 volumi appartengono alla serie principale, e rispettano un andamento cronologico degli eventi, mentre gli altri 3 sono semplici raccolte di racconti brevi.

Nonostante siano stati fatti sia un adattamento manga che anime, con rispettivamente 8 volumi e 24 episodi, l'opera originale ha compiuto 10 anni, e Mizoguchi ha voluto festeggiare l'evento con un post speciale, che potete trovare di seguito, sul suo profilo Twitter.



Mizoguchi ha condiviso una bellissima immagine celebrativa, commentando con le seguenti parole: "Il 10 ottobre accettai la richiesta di lavorare sul character design, e a gennaio dell'anno successivo venne pubblicato il primo volume. Congratulazioni a Sakura-sō no pet na kanojo per il suo 10 anniversario, e grazie mille a tutti voi! È passato un decennio da quanto accettai di disegnare le illustrazioni al fianco dell'autore. Mi auguro di continuare per altrettanto tempo!"

Il 2019 si è rivelato un anno ricco di anniversari importanti, tra cui i 35 anni di Dragon Ball e i 22 di ONE PIECE, e vedere opere nate solo in seguito, che seguono una forma artistica relativamente differente ci mostra la vastità di un medium potente come quello del fumetto giapponese.