La serie spin-off dedicata a Date a Live si mostra in un primo trailer

Il sito web ufficiale dedicato a Date a Bullet, serie anime tratto dallo spin-off della light novel targata Yūichirō Higashide, ha pubblicato un primo e interessante trailer dedicato all'opera, video che permette di visionare varie scene della produzione.

Secondo quanto annunciato dal team al lavoro sull'anime, la serie spin-off basata sull'epopea di Date a Live sarà incentrata sulla figura di Kurumi Tokisaki, la quale verrà doppiata da Asami Sanada, la quale ebbe modo di lavorare all'opera originale. Recentemente, inoltre, è stata presentata una nuova figure dedicata a Tohka Yatogami.

Date A Live è un'apprezzata e conosciuta serie di light novel giapponese scritta da Kōshi Tachibana e illustrata da Tsunako che è stata pubblicata dalla casa editrice Fujimi Shobo, il tutto sotto l'etichetta Fujimi Fantasia Bunko. Il primo romanzo è stato pubblicato il 19 marzo 2011 e in totale ne sono stati rilasciati ben venti volumi. Inoltre, una serie spin-off intitolata Date A Live Encore è stata pubblicata dallo stesso editore a partire dal 18 maggio 2013, per un totale di 9 volumi pubblicati. Una seconda serie spin-off di light novel intitolata Date A Live Fragments: Date A Bullet concretizzatasi sotto la supervisione di Tachibana, scritta da Yuichiro Higashide e illustrata da NOCO, è stata pubblicata il 18 marzo 2017 sempre da Fujimi Shobo.

Una serie anime ispirata alla serie di romanzi è stata prodotta da AIC PLUS+ e trasmessa dal 6 aprile al 15 giugno 2013, distribuita via streaming in anteprima su Nico Nico Douga il 31 marzo. La serie ha inoltre visto il sopraggiungere di un apprezzato episodio OAV che è stato regalato in allegato al nono romanzo della serie. Il grande successo ottenuto dalla serie ha portata alla concretizzazione di altre due stagioni. La seconda era costituita da 10 episodi ed è stata prodotta da Production IMS - opera a cui ha fatto seguito un altro episodio OAV -, mentre la terza è stata realizzata da J.C. Staff ed è andata in onda dall'11 gennaio al 29 marzo 2019. Un lungometraggio animato è stato rilasciato il 22 agosto 2015 in Giappone, mentre nel settembre 2019 è stata resa nota la produzione di un nuovo anime sul franchise Date A Live.

L'opera narra le vicende di Shido Itsuka, un liceale che dopo essere stata svegliata dalla sua sorella si sta preparando per vivere una giornata come tante altre. Una volta uscito di casa, il ragazzo si ritrova però davanti alla sua città completamente devastata da una forte esplosione. La causa del disastro sembrerebbe essere una misteriosa ragazza che gli appare innanzi, chiedendogli se è venuto anche lui per ucciderla. Shido inizia a chiamarla Tohka e scopre anche che si tratta di un essere dalle origini sconosciute, una creatura dai formidabili poteri e in grado di distruggere l’intera umanità, come già stava per accadere 30 anni prima. C’è solo un modo per fermarla, ovvero portarla a un'appuntamento.