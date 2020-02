La serie The 8th Son? Are You Kidding Me? torna sotto i riflettori con un nuovo trailer

Attraverso il sito ufficiale dedicato a Hachinantte Sore wa Nai Deshō! (The 8th son? Are you kidding me?), serie animata tratta dalla light novel concretizzatasi grazie al duro lavoro di Y.A., è stato pubblicato un nuovo trailer della produzione a cui hanno fatto seguito alcune nuove informazioni su soundtrack e uscita.

Andando più nel dettaglio, è stato reso noto che Demon Kakka e Arika Takarano (di Ali Project) si occuperanno dell'opening theme intitolata "Jikū no Mayoi Hito" (Space-Time of the Hesitant Person), mentre Akino Arai x AKINO di Bless4 eseguirà l'ending theme intitolata "Tsukiakari Monologue" (Moonlight Monologue). Per quanto riguarda invece la premiere, è stato confermato che la produzione verrà resa disponibile dal 2 aprile 2020 su Tokyo MX, BS11, AT-X e J: TV, con Crunchyroll che si occuperà invece di pubblicare in streaming i vari episodi della serie.

Secondo quanto precedentemente rivelato, Tatsuo Miura è stato posto come director, il tutto affiancato da Fuzichoco in qualità di character designer e Kenji Tanabe come adattatore dei disegni per il lavoro animato. Inoltre, è stato confermato che Takeshi Miyamoto si sta occupando della composizione dell'opera. Nel caso in cui non doveste conoscerla, la light novel narra la storia di Shingo Ichinomiya, un normale impiegato per una società commerciale che però, un giorno, si risveglia nei panni di un bambino, più precisamente l'ottavo figlio di una nobile famiglia che vive in un mondo dai tratti spiccatamente fantasy.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye è disponibile anche un altro trailer dedicato a The 8th Son? Are You Kidding Me?. Recentemente, inoltre, è stato svelato anche il trailer del film animato Princess Principal Crown Handler.