Queste serie di Weekly Shonen Jump non verranno cancellate subito: ecco quali e perché

Su Weekly Shonen Jump vengono pubblicati molti dei manga più famosi al mondo. Tanti di questi diventano anime, e tanti annunci di questo genere arrivano durante la Jump Festa. Proprio lì potrebbe arrivare l'atteso annuncio dell'anime di Blue Box, ma sembra che ci sarà spazio per tanti altri nomi, alcuni da tenere sotto osservazione.

Alla Jump Festa 2024 che si terrà nella seconda metà di dicembre saranno presenti alcuni dei titoli più importanti di casa Shueisha. Non si tratta quindi soltanto di Weekly Shonen Jump, ma verranno promossi anche titoli provenienti da Shonen Jump+, Jump SQ, V-Jump e così via. Ovviamente però lo sguardo viene principalmente diretto verso i titoli appartenenti alla rivista di manga più famosa al mondo. In particolar modo, la presenza alla manifestazione di Shueisha implica che queste opere resisteranno ancora per un po' di tempo.

Ci sarà infatti uno speciale "Weekly Shonen Jump Stage" durante il quale il caporedattore Hiroyuki Nakano e lo staff editoriale mostreranno questi quattro manga:

Cipher Academy;

Kill Blue ;

; Nue's Exorcist;

Martial Master Asumi;

Si tratta di quattro nomi molto giovani e che ancora devono ritagliarsi uno spazio di rilievo su Weekly Shonen Jump. Tuttavia, le tendenze dei primi volumi e dei sondaggi sembrano indicare Kill Blue già come un titolo su cui puntare, mentre Nue's Exorcist si trova in posizioni di media classifica. Al momento, Cipher Academy e Martial Master Asumi - quest'ultima la più giovane del quartetto - si trovano invece in posizioni pericolose visti i risultati dei sondaggi della rivista.

Per questo, in particolar modo per questi due, la presenza alla Jump Festa 2024 è importante: significa che nessuno di questi quattro manga verrà cancellato fino alla prima metà di gennaio. Dato che a breve inizierà un nuovo giro di serializzazioni con relative cancellazioni, assicurarsi qualche mese in più per provare a ottenere il favore dei lettori è fondamentale.

C'è una serie di Weekly Shonen Jump che potrebbe essere cancellata, ma non è la sola.