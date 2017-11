Servamp: Comic Gene annuncia la produzione di un film d'animazione!

Attraverso la copertina del numero di dicembre di, la rivista nipponica pubblicata da Kadokawa, apprendiamo che da, il manga del sensei, verrà presto tratto un film d’animazione.

Qualora non conosciate l’opera, sappiate che Servamp è la storia di Mahiru Shirota e del suo animale domestico Kuro: un vampiro servitore (un Servamp appunto) che ha preso le sembianze di un gatto nero! Proprio che il contratto che lo lega alla creatura rischia di mettere in pericolo la vita del giovane protagonista...



Ideato da Strike Tanaka, lo shojo Servamp è serializzato in Giappone su Monthly Comic Gene dal 15 giugno 2011, ed è disponibile anche in Italia grazie all’editore J-POP, che finora ha pubblicato i primi tre volumetti. Dalla serie è stata tratta, nel 2016, una serie di animazione di 12 episodi. Durante lo scorso Lucca Comics & Games, Yamato Video ha infine annunciato che presto la serie sarà disponibile su YouTube con sottotitoli in italiano.