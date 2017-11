Servamp: disponibili trailer e key visual del nuovo lungometraggio d'animazione!

Annunciato solo qualche giorno fa attraverso le pagine del magazine nipponico Comic Gene, il film d’animazione tratto dal manga di, esordirà nelle sale giapponesi durante la primavera 2018.

Intitolato “Gekijōban Servamp -Alice in the Garden-“, il film affronterà il passato di Misono Alicein e sarà prodotto da Platinum Vision. Come avvenuto per la serie televisiva, la regia è stata affidata a Hideaki Nakano, mentre Junko Yamanaka curerà il character design; Ayumu Hisao, invece, sostituirà Kenji Konuta per quanto riguarda la sceneggiatura. È stato inoltre comunicato che il progetto vedrà il ritorno dei doppiatori originali che hanno preso parte alla serie tv.

In attesa di conoscere maggiori dettagli sulla trama e sui personaggi coinvolti, vi lasciamo alla visione del trailer (posto in chiosa all’articolo) e della splendida key visual proposta di seguito.

Ideato da Strike Tanaka, lo shojo Servamp è serializzato in Giappone su Monthly Comic Gene dal 15 giugno 2011, ed è disponibile anche in Italia grazie all’editore J-POP, che finora ha pubblicato i primi tre volumetti. Dalla serie è stata tratta, nel 2016, una serie di animazione di 12 episodi. Durante lo scorso Lucca Comics & Games, Yamato Video ha infine annunciato che presto la serie sarà disponibile su YouTube con sottotitoli in italiano.