Servamp: svelati trailer, character design e cast del film anime tratto dal manga

Il sito ufficiale diha svelato i membri del cast, alcuni character design e trailer del film anime spin-off del manga di Strike Tanaka. Diamo uno sguardo a tutti i dettagli, impreziositi dalla theme song presente nella clip, firmata da OLDCODEX e intitolata "One Side".

Per quanto riguarda i membri del cast di Gekijoban Servamp: Alice in the Garden, il cui character design potete ammirarlo nella galleria in basso, annoveriamo i seguenti nomi:

Atsumi Tanezaki sarà Otogiri

Kazuya Ichijou sarà Mikado Alicein, il padre di Misono e Mikuni

Kouji Takahashi sarà Eisuke Dodo

Ayaka Fukuhara sarà Mitsuki Usami, l'assistente di Mikado

Altri membri del cast, invece, saranno Ayaka Nanase nei panni di Yuri, Sayaka Senbongi nei panni di Mari e Mai Nakahara che interpreterà la "ragazza misteriosa".

Il film uscirà in Giappone il 7 aprile 2018 e racconterà il passato di Misono Alicein, con il cast principale della serie anime originale che tornerà in tutti i rispettivi ruoli.

Gekijoban Servamp: Alice in the Garden sarà diretto da Hideaki Nakano per Platinum Video, con Junko Yamanaka che si occuperà del character design. Invece Ayumu Hisao (Yowamushi Pedal: Spare Bike, Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?) sostituirà Kenji Konuta per la scenegigatura del film.