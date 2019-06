Il servizio streaming Crunchyroll svela quali sono stati gli anime più seguiti di maggio

Il servizio streaming di Crunchyroll è uno dei più popolari di tutto il globo, competendo con pari internazionali come Netflix o locali come VVVVid sull'accaparrarsi gli anime più seguiti delle varie stagioni televisive. Con la fine del mese di maggio, la piattaforma americana ha deciso di divulgare alcuni dati sul mese appena concluso.

A breve Crunchyroll e Funimation aggiungeranno nuovi anime al catalogo, ma non per questo la piattaforma ha dimenticato quelli che sono stati al top delle performance nel mese di maggio. Il portale americano dello streaming di anime e manga ha svelato alcune interessanti statistiche sul quinto mese dell'anno.

Innanzitutto, tra i 50 milioni di utenti registrati, tra i più dediti agli anime possono essere trovati gli uruguayani, seguiti dai rumeni e dai filippini, che chiudono il podio. Seguono poi gli abitanti della Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Colombia, Portogallo, Perù, India ed El Salvador che chiude la top 10. Da notare come non appaiano i paesi europei più grandi né gli Stati Uniti.

Secondo Crunchyroll, nel corso del mese ogni spettatore ha, in media, passato almeno 85 minuti a vedere anime, e ha divulgato i 20 titoli più seguiti, anche se non in ordine di posizione. In questa top 20 naturalmente troviamo pezzi da novanta come L'attacco dei Giganti, Black Clover e Boruto: Naruto Next Generations, ma anche titoli più vecchi come Bleach, Hunter x Hunter e Naruto Shippuden, sempre sul pezzo e con tanti fan al seguito.



Interessanti anche le classifiche singole di alcuni paesi riportate dal colosso americano. Per gli spettatori britannici, L'attacco dei Giganti, Black Clover e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sono stati i più seguiti, mentre il terzo classificato deve cedere spazio a Boruto nelle classifiche di Messico e Sud America. Discorso diverso per la Russia con una classifica diversa, che vede nelle prime tre posizioni rispettivamente Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations e Bungo Stray Dogs.

Nella prossima stagione, Crunchyroll vedrà ampliare il proprio catalogo con tanti titoli nuovi di zecca, tra cui Dr. Stone di Riichiro Inagaki e Boichi, animato dallo studio TMS Entertainment e in arrivo il 5 luglio.