Seto Kaiba vi sfida a duello in questo cosplay a tema Yu-Gi-Oh!

Da qualche settimana ha fatto il suo debutto su console e PC un nuovo videogioco dedicato a uno dei TCG più famosi al mondo. L'esordio di Yu-Gi-Oh! Master Duel è stato stellare con molti download effettuati nel giro di pochi giorni, numero poi alimentato anche dall'arrivo del videogame su dispositivi mobile.

Ciò ha fatto riesplodere la passione per Yu-Gi-Oh!, storico manga ideato da Kazuki Takahashi e poi trasformato in un redditizio franchise da Shueisha e Konami. Il gioco di carte, ancora in corso, si è basato anche su personaggi nuovi e mai visti nel manga, tuttavia i più amati dai fan rimangono sempre quelli presentati nel primissimo anime.

La storia originale portò con sé Yugi Muto, il protagonista più amato di Yu-Gi-Oh!, che diverse volte ebbe a che fare con un rivale che gli mise più volte i bastoni tra le ruote. Seto Kaiba è un ragazzo erede di una grande corporazione, convertita dallo stesso Seto in un'industria videoludica che divenne famosa per i dispositivi per giocare a Duel Monsters.

Un cosplay di Seto Kaiba che vi sfida a duello di Seanpai Senpai riporta ai duelli accesi del primo anime, ricco di colpi di scena e carte iconiche come il Drago Bianco Occhi Blu.