Le Sette Meraviglie del Mondo e Rabbids tornano con Star Comics

Il mese di febbraio 2022 di Edizioni Star Comics è contraddistinto dall’attesa uscita di due volumi quattro. Il primo di essi è Rabbids Vol. 4 di Thitaume e Romain Pujol: gli esplosivi coniglietti della serie Ubisoft tornano alla riscossa. Per quanto riguarda la seconda uscita, ci riferiamo a Le Sette Meraviglie del Mondo: il Tempio di Artemide.

Nel mese di settembre, i Rabbids Ubisoft sono arrivati in Italia con un fumetto irriverente e stravagante, e ora stanno per tornare con il quarto volume della serie. Nuove gag sono in arrivo dal 16 febbraio 2022, data d’uscita di Rabbids Vol. 4. Quale altra geniale follia compiranno i coniglietti? In attesa di scoprirlo, vi presentiamo i prossimi Queer e Shojo di Star Comics.

Ad accompagnare quest’uscita, sempre il 16 febbraio, ci sarà un altro quarto volume, quello di Le Sette Meraviglie del Mondo. Al centro di questa storia vi è il Tempio di Artemide, considerato una delle sette meraviglie del mondo antico. Dagli italiani Luca Blengino e Antonio Sarchione, Le Sette Meraviglie del Mondo: il Tempio di Artemide segue una coppia di ladri che tenta di portare a termine un’impresa clamorosa. Il volume fa seguito ai precedenti la Statua di Zeus, i Giardini di Babilonia e il Fato di Alessandria.