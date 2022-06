La settima e ottava stagione di Naruto Shippuden arrivano su Crunchyroll Italia

Il primo di ogni mese, per Crunchyroll è appuntamento fisso con Naruto Shippuden. Sul catalogo della piattaforma streaming, sono infatti ora disponibili le stagioni sette e otto dell'adattamento animato dell'opera di Masashi Kishimoto.

Nel mese di maggio, su Crunchyroll è arrivata la sesta stagione di Naruto Shippuden. Questa volta, l'appuntamento raddoppia con ben due stagioni, per un totale di oltre 30 nuove puntate. Queste, sono già disponibili alla visione con sottotitoli in lingua italiana.

L'avventura dei ninja del Villaggio della Foglia continua con le stagioni sette e otto, che vanno dall'episodio 144 al 175. Nella Stagione 7 di Naruto Shippuden (144-151), intitolata la Saga dell'Esacoda in azione, viene raccontata la storia di Utaka, la forza portante del Cercoterio dalle sei code. Questa parte, è completamente originale, in quanto non presente nella serie manga di Kishimoto. Perché non guardare queste puntata sul nuovo Realme GT Neo 3 Naruto Edition?

Nella Stagione 8 di Naruto Shippuden (152-175), Konoha viene presa d'assedio dal misterioso leader dell'Organizzazione Alba. Nella Saga dei due Salvatori, Pain è partito all'attacco della Foglia e il compito di affrontarlo è affidato a Naruto. Per gran parte della community, questo arco narrativo rappresenta l'apice dell'opera. E voi, state seguendo Naruto Shippuden su Crunchyroll?