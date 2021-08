Naruto, la settima stagione disponibile su Crunchyroll: ecco la saga di Anko

Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito web ufficiale, Crunchyroll Italia ha annunciato che la Stagione 7 di Naruto è appena arrivata sul catalogo. Sulla piattaforma streaming arrivano dunque, sottotitolati in italiano, gli episodi che vanno dal 157 al 152.

"A quanto pare la Squadra 7 non vuole lasciarci troppo tempo senza portare a casa altri episodi di Naruto", si può leggere nel comunicato di Crunchyroll Italia. "Sono da ora disponibile, sottotitolati in italiano, gli episodi che vanno dal 157 al 172 di Naruto. In questa parte della storia sono presenti molte vicende originali dell'anime, che servono a dare una maggiore comprensione del mondo profondo e variegato della serie".

Questi anime original, o se preferite filler, sono incentrati sul passato di Anko Mitarashi, Jonin del Villaggio della Foglia legata a doppio filo con Orochimaru. La Stagione 7 di Naruto porta gli spettatori a scavare nel passato di Anko e a scoprire maggiori informazioni sugli oscuri esperimenti portati avanti sotto la supervisione del Sannin.



L'arco narrativo di Anko è già disponibile alla visione gratuita sia su PC che utilizzando l'app di Crunchyroll. E voi state seguendo gli episodi trasmessi da Crunchyroll? In attesa dell'arrivo dell'ottava stagione, ripercorriamo la Saga di Zabuza e vi ricordiamo che Naruto è sbarcato alle Olimpiadi.