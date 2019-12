Seven Days War arriva anche in Italia: ecco il calendario di Dynit

Il 2020 cinematografico per l'Italia sarà ricco di appuntamenti con film d'animazione. Dynit ha infatti rivelato alcuni dei lungometraggi in arrivo durante il prossimo anno: si parte da Promare, si passa per il famoso My Hero Academia: Heroes Rising e Ride Your Wave, si arriva a Seven Days War, film tratto dalla light novel di Osamu Soda.

Mentre si prepara al lancio di Promare, il primo della lista, Dynit ha annunciato che in partnership con NexoDigital porterà al grande pubblico ben cinque lavori d'animazione nel 2020. Il quarto della lista è Seven Days War che esordirà in Italia durante l'estate. Non sono state ancora divulgate le date precise, ma considerati i calendari dei titoli precedenti, probabilmente Seven Days War sarà presente per tre giorni nei cinema aderenti.

Seven Days War è un lungometraggio basato sulla light novel di Osamu Soda, scritta nell'aprile 1985 e pubblicata da Kadokawa Shoten. Nel corso degli anni, il romanzo ha venduto oltre 170 milioni di copie, ottenendo vari spin-off, sequel e adattamenti cinematografici live action. Conosciuto col titolo originale Bokura no Nanokakan Sensō, di Seven Days War è già presente un trailer che introduce alla misteriosa storia vissuta da un gruppo di ragazzi di Tokyo un giorno prima dell'inizio delle vacanze estive.