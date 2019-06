Seven Days War: nuovo lungometraggio animato tratto dalla light novel di Osamu Soda

Negli scorsi mesi, Bokura no Nanokakan Sensō ha ottenuto un adattamento manga seguito poi dall'annuncio per un film animato. Tradotto in occidente col nome di Seven Days War, la storia è tratta dal romanzo di Osamu Soda, incentrato sul mistero e sulla satira sociale di alcuni giorni estivi di un gruppo di ragazzi.

Ad un mese di distanza dall'annuncio del nuovo lungometraggio animato, il sito ufficiale dell'anime ha svelato il primo teaser trailer e una visual, che rivelano sia parte dello staff che ci lavora sia la data di uscita nei cinema nipponici.

Seven Days War arriverà a fine anno, più precisamente a dicembre, mentre ad occuparsi delle animazioni sarà lo studio Ajia-do Animation Works, con Yuta Murano (Brave Beats, How NOT to Summon a Demon Lord) a fare da regista, mentre Ichiro Okouchi (Code Geass, Kabaneri of the Iron Fortress) si occuperà della sceneggiatura. Keishin si sta occupando del character design insieme a Hiroshi Shimizu (Megalo Box). In calce, grazie a Moetron, potete osservare la prima locandina con i protagonisti visti di spalle.

In alto alla notizia potete osservare il primo trailer di trenta secondi, basato sul romanzo dell'aprile 1985 pubblicato da Kadokawa Shoten e che ispirò alcuni anni dopo anche un film live-action con Rie Miyazawa. Tra romanzo principale e spin-off, la serie ha venduto più di 170 milioni di copie. In più, per la serie è anche in arrivo un manga.

La storia di mistero e satira sociale di Seven Days War inizia il giorno prima dell'inizio delle vacanze estive, quando ogni ragazzo di una classe di una scuola media dei sobborghi di Tokyo sparisce nel nulla. È a causa di un incidente? Un rapimento di massa? In realtà, i ragazzi si sono rintanati in una fabbrica abbandonata in riva al fiume. Con il supporto delle ragazze della loro classe, i ragazzi iniziano una rivoluzione contro gli adulti per questa "zona di liberazione". L'anime ambienterà gli eventi nel 2020.