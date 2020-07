Seven Deadly Sins: data d'uscita del nuovo one shot di Nakaba Suzuki

Il sito ufficiale del magazine di Kodansha, Weekly Shonen Magazine, ha annunciato l'arrivo di un one-shot di The Seven Deadly Sins a cura dello stesso Nakaba Suzuki. L'opera verrà pubblicata sulla rivista il 5 agosto, e seguirà le vicende del figlio di Ban.

Il magazine, inoltre, ha anticipato l'arrivo di un nuovo teaser per la quarta stagione di The Seven Deadly Sins, che rappresenterà l'ultimo adattamento animato della serie. Auspichiamo che, insieme al trailer, ci venga fornita anche una data d'uscita in seguito al rinvio causato dal COVID-19.

Nel frattempo, la terza stagione dell'anime è finalmente approdata sulla piattaforma streaming di Netflix, con un titolo leggermente rivisto rispetto alla versione giapponese, The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods.

Sono disponibili alla visione tutte e 24 le puntate che compongono lo show, nei mesi precedenti bersagliate dalle recensioni negative dei fan e della critica, a causa di un comparto tecnico non all'altezza delle aspettative. Per quanto riguarda invece la quarta e ultima stagione della serie, sappiamo solamente che è prevista per un generico 2021.

