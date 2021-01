Da Seven Deadly Sins a Fate/stay night: perché i fan detestano Studio Deen?

Quando si parla di studi di animazione, molto spesso numerosi appassionati tendono a sottolineare gli aspetti negativi di una determinata serie piuttosto che gli elementi positivi e negli ultimi anni al centro di queste critiche si trova Studio Deen, che si occupa tra gli altri progetti della trasposizione animata di Seven Deadly Sins

Naturalmente ci sono degli studi di animazione che realizzano prodotti considerati al limite della sufficienza, se non peggiori, e nonostante Studio Deen si trovi nel settori da più di 40 anni, la sua popolarità è diminuita molto, a cosa è dovuto questo cambiamento? Il lavoro più recente che ha colpito in maniera negativa la community è stata la terza stagione di The Seven Deadly Sins, caratterizzata da animazioni di scarsa qualità.

Va considerato anche che Deen ha affidato gran parte del lavoro di animazione ad un altro studio, Marvy Jack, dimostrando di aver comunque posto poca attenzione ai risultati ottenuti. Nel corso della terza stagione ci sono diversi momenti in cui è palese lo scarso quality control, soprattutto se si pensa allo scontro tra Meliodas ed Escanor. Tuttavia questo non è stato l'unico errore commesso dallo studio.

Molti di voi ricorderanno la prima serie originale di Fate/stay night, pubblicata nel 2006, considerata ad oggi come la peggiore del franchise per numerose scene realizzate con poca cura, e ancora la terza stagione di Kenshin Samurai Vagabondo, che, nonostante il decente risultato finale, appariva inferiore alle prime due prodotte da Studio Gallop.

Per quanto questi lavori in particolare vengano ancora ricordati, insieme alla serie Pupa, probabilmente la più odiata per via di una trama ridicola e di una pessima resa animata, Studio Deen ha saputo conquistare moltissimi spettatori grazie a Ranma 1/2, e alle simpatiche KonoSuba e Fruits Basket. E voi cosa ne pensate della qualità dei lavori di Studio Deen? Avete un'opinione positiva a riguardo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

