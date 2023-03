Seven Deadly Sins: Four Knights of Apocalypse si mostra in un nuovo poster

L’avventura di Melodias e dei suoi compagni si è ormai conclusa, e il 2023 segnerà il momento in cui il testimone per il piccolo schermo passerà in mano a Percival, nel sequel dell’opera di Nakaba Suzuki, the Seven Deadly Sins: the Four Knights of Apocalypse, di cui sono stati mostrati nuovi personaggi attraverso un poster ufficiale.

Nonostante tutte le critiche ricevute a partire dalla terza stagione dell’anime, dovute principalmente alla pessima qualità delle animazioni realizzate dallo studio d’animazione DEEN, la trasposizione del sequel dell’opera, risulta essere particolarmente atteso dai fan. La nuova serie, prodotta da Telecom Animation Film, potrebbe rivelarsi anche un’ottima opportunità per riportare l’intera opera sotto una buona luce.

Attualmente, per chi non segue il manga, sono poche le informazioni rivelate riguardo i quattro cavalieri dell’apocalisse, tra cui si trova il protagonista, Percival. Considerato una minaccia a causa della profezia legata alla fine del mondo, e ricercato dalle forze armate di Camelot, Percival inizierà una grande avventura ricca di pericoli. Al suo fianco, però, ci sarà un piccolo gruppo di quattro personaggi, presentati nel nuovo poster ufficiale disponibile in fondo alla pagina.

Si tratta nello specifico di Donny, Nacience, Ann e la volpe Singh, di cui sono stati mostrati anche i character design, come potete vedere nel secondo post in calce. Cosa ne pensate? Seguirete la serie? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto. Per finire, vi lasciamo al trailer di Four Knights of the Apocalypse, e ai nomi dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse.