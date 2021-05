Seven Deadly Sins incontra Stranger Things: annunciato un crossover per il gioco mobile

Il 2021 si prospetta un anno molto positivo per la serie Seven Deadly Sins, con la conclusione della trasposizione animata, e una nuova pellicola in arrivo quest'estate infatti l'opera di Nakaba Suzuki ha riscosso grande successo, ottenendo anche un videogioco mobile, Grand Cross, per il quale è stato annunciato un crossover con Stranger Things.

Annunciato nel 2019 in Giappone e arrivato solo di recente in tutto il mondo, il gioco in questione ha collaborato in passato con altri franchise, come l'Attacco dei Giganti, Vita da Slime, e Re: Zero - Starting Life in Another World, e questa nuova iniziativa, pattuita con una delle serie più seguite e discusse di Netflix, potrebbe portare ulteriore interesse da parte di molti appassionati per Grand Cross.

L'annuncio ufficiale è avvenuto tramite il trailer che potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, condiviso su Twitter da @7DS_en, dove dopo una scena tratta direttamente dalla prima stagione di Stranger Things, viene mostrata Undici alle prese con il Demogorgone nel mondo del gioco di Seven Deadly Sins. Come specificato nel video si tratta della prima collaborazione con una serie live-action, e in occasione dell'evento crossover i giocatori potranno riscattare gratuitamente uno dei personaggi della serie ambientata ad Hawkins.

Ricordiamo che Merlin ha ottenuto un fantastico cosplay, e vi lasciamo scoprire la vera storia di Meliodas, risalente alla leggenda di Re Artù.