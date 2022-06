Seven Seas nella bufera: fan insorgono dopo che un personaggio viene reso trans negli USA

I diritti sociali sono sempre molto al centro dell'attenzione nel mondo occidentale, specie negli Stati Uniti d'America dove vengono particolarmente difesi o osteggiati, creando un clima di conflitto su molti argomenti. E questo si è ripercosso anche su un manga di Seven Seas, I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl.

Inizialmente, Osananajimi (♂) o Onnanoko ni Shiteshimatta Hanashi era una webnovel che poi è stata trasformata in un manga e conosciuta come Koisuru (Otome) no Tsukurikata in Giappone. Seven Seas l'ha annunciata e pubblicata nel maggio 2022 con il titolo I Think I Turned My Childhood Friend into a Girl. La serie è una commedia romantica che strizza l'occhio a chi ama le storie Boys' Love.

La trama di I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl ruota intorno a Kenshiro, un ragazzo appassionato di trucco e che chiede al suo migliore amico, Hiura Mihate, di diventare il suo modello. Man mano che le sessioni di trucco vanno avanti, Kenshiro inizia a invaghirsi della versione più femminile di Hiura, mentre a quest'ultimo inizia a piacere apparire come una ragazza e inizia a praticare il crossdressing.

Qual è stata la polemica? I fan hanno notato che il traduttore della casa editrice Seven Seas ha deciso di dire che Hiura Mihate è un personaggio trans e non un femboy. Ciò ha causato varie polemiche su internet, con la casa editrice che ha affermato di prendere in considerazione il parere del pubblico. Anche altri colleghi della traduttrice hanno preso parte alla questione, alcuni appoggiando la traduttrice e altri non apprezzando la scelta.

I fan ritengono che Seven Seas non possa ridurre lo spettro della sessualità in questo modo e che il personaggio non valga come trans, adducendo anche a una "agenda politica" da seguire. Voi avete letto il manga? Che ne pensate della situazione generatasi negli USA?

Non si tratta di un momento felice quindi per Seven Seas. La polemica è simile a quella di Yamato di ONE PIECE, intanto il settore dei manga continua a crescere.