Ecco una sexy action figure della protagonista dell'anime Do You Love Your Mom

Nella stagione autunnale del 2019 andò in onda in Giappone e su Crunchyroll l'anime Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?, ovvero un isekai abbastanza particolare. Oltre il classico protagonista alle prese con avventure fantastiche, nella compagnia era presente anche sua mamma che ha dato vita a situazioni bizzarre.

Mamako Oosuki, questo il nome della donna di Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?, ha colpito i fan per le sue caratteristiche e in particolare c'è stata una scena nel sesto episodio apprezzata. Qui Mamako indossava un classico costume blu ad un pezzo che in Giappone viene utilizzato per eventuali lezioni di nuoto scolastiche.

Quella scena arriva nella vita vera con una statuetta di Mamako. Direttamente dall'episodio 6 di Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks? da aprile 2021 potrà essere acquistato il modellino che vedete nelle due foto in calce. In scala 1 a 7 e realizzata dalla compagnia FREEing, costerà 14.300 yen (all'incirca 130 euro) e sarà disponibile per le preordinazioni da alcuni negozi online a partire da fine maggio 2020.

Il costume è, naturalmente, parecchio attillato e lascia intravedere tutte le forme di Mamako. Do You Love Your Mom ha ricevuto anche un OAV andato in onda il 25 marzo 2020.