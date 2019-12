Un sexy cosplay di Fairy Tail porta in vita la giovane Brandish

L'ultima saga di Fairy Tail si concluse nel manga oltre due anni fa, dopo diversi mesi di prosecuzione. La storia che Hiro Mashima preparò allora è terminata anche nell'ultima stagione dell'anime di Fairy Tail. Sono tanti i personaggi introdotti durante questo arco narrativo e i tanti inediti appartengono specialmente all'impero di Alvarez.

Una delle prime maghe dell'impero di Alvarez ad essere presentata è stata Brandish Myu. La ragazza ha subito messo in mostra i suoi spettacolari poteri, annichilendo i protagonisti di Fairy Tail che si trovavano nei paraggi. La ragazza è diventata il soggetto di un cosplay di Yorutheyandere che ha ricevuto diversi apprezzamenti nelle scorse ore.

È inverno, ma la cosplayer non si è fatta mettere in difficoltà e ha indossato il costume di Brandish senza soffrire il freddo. Sotto il giaccone giallo con degli emblemi di stelle blu infatti non c'è altro che un semplice costume in due pezzi che ricalca la solita divisa della maga. Il cosplay termina con gli iconici capelli verdi a caschetto e con frangia, uniti alle due forcine per capelli a forma di croce di colore viola.

Vi ha colpito questo cosplay di Brandish. Sono numerosi i cosplay a tema Fairy Tail, tra cui spicca anche quello di Sting Eucliffe approvato anche da Hiro Mashima.