L'ultimo sexy cosplay di Yaoyorozu è amatissimo dai fan di My Hero Academia

My Hero Academia ha un nutrito gruppo di fan che ama tutte le caratteristiche e storie dei vari personaggi del manga. Ciò si trasferisce anche su chi vuole fare cosplay degli individui provenienti dal mondo creato da Kohei Horikoshi. In particolare, in tante stanno vestendo i panni della prosperosa Momo Yaoyorozu.

La silhouette della giovane studentessa della Yuei è una delle più apprezzate per le sue doti fisiche, pertanto fioccano tanti cosplay a tema My Hero Academia che la raffigurano. L'ultima in ordine cronologico è quella di Jannetin Cosplay, che sulla sua pagina Instagram inserisce una foto scattata a Tokyo in occasione dell'esibizione autunnale Hanbi.

Come si può vedere dalla foto in calce, l'eroina di My Hero Academia è in azione con il suo quirk, il quale sta producendo tante piccole matriosche come accaduto durante lo scontro di coppia con Todoroki contro il professor Aizawa. La foto la ritrae solo dalla vita in su, ma è abbastanza per apprezzare le caratteristiche del suo costume. Il volume dei capelli rispecchia quello del personaggio del manga, così come l'abito da hero rispecchia colori e proporzioni.

Momo Yaoyorozu è uno dei personaggi più martoriati dalla censura su My Hero Academia, col suo seno censurato nelle Fillippine con metodi poco apprezzati. Ciò non ha ovviamente fermato il manga e l'anime originale, con quest'ultimo giunto alla quarta stagione in onda in questo periodo su VVVVid con sottotitoli in italiano.