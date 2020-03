Il 'Sexy no Jutsu' torna a infiammare i fan dopo l'ultima puntata di Boruto

Come sicuramente saprete, dopo una lunga e - per molti - estenuante attesa, la serie animata Boruto: Naruto Next Generations si è finalmente lanciata nell'arco narrativo dei Banditi Mujina, pronta a seguire la strada già percorsa nel manga, per la felicità di tutti i fan che attendevano il grande momento.

Chiunque dovesse aver letto il manga saprà infatti che le prossime puntate si porteranno dietro battaglie di gran livello affiancate anche da tanti piccoli momenti che sapranno sicuramente farsi apprezzare da moltissimi, con l'ultimo episodio della produzione animata che ne è stato un lampante esempio per tutti.

Dopo averlo potuto già vedere in azione durante l'arco narrativo che ha visto il nostro Boruto tornare indietro nel tempo, il tanto famoso Sexy no Jutsu è infatti tornato a mostrarsi proprio durante l'ultima puntata per ora pubblicata. Boruto è oramai nel pieno della sua nuova missione, fare la guardia a Tento il quale, interessato alle tecniche dei ninja, prega il nostro eroe affinché quest'ultimo gli mostri la sua tecnica di trasformazione. Nel tentativo di prendere il ragazzo di sorpresa, Boruto decide però di utilizzare la sua tecnica Sexy no Jutsu, affiancando poi il tutto con l'Harem Jutsu. A quanto pare, però, Tento non si lascia "tentare" dalla trappola, rivelando infatti di essere oramai abituato alla vista di ragazze avvenenti, ironicamente l'esatto contrario di ciò che è successo ai fan, i quali si sono lasciati andare nei più ampi elogi sui social.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stato scoperto un ester-egg visto in Boruto Naruto Next Generations, il quale sembrerebbe indicare ciò che avverrà nel futuro della saga. Inoltre, le ultime puntate di Boruto Naruto Next Generations hanno fatto parecchio parlare a causa di alcuni eventi presentatisi diversamente rispetto all'originale timeline narrata nel manga.