Una sexy Uraraka di My Hero Academia in un video cosplay di Kaho Shibuya

Da quando ha concluso la carriera da pornostar, l'esplosiva Kaho Shibuya si è lanciata nel mondo dei cosplay. Ora modella, ha interpretato recentemente l'eroina di Gigant con un cosplay, ma negli ultimi tempi si è dedicata anche a un personaggio di My Hero Academia: la dolce Ochaco Uraraka.

Durante il mese di aprile, Kaho Shibuya ha postato sul suo account Instagram diverse foto che la vedevano nei panni di Ochako Uraraka mentre indossava il costume da hero che la rende Uravity. Qualche foto sparuta è diventata però un vero e proprio video con la collaborazione di Rescue the Princess, che si dedica al mondo dei cosplay.

Vediamo così il personaggio di My Hero Academia in azione come potete vedere nel video in calce. Kaho Shibuya nei panni di Uraraka è sul tetto di un edificio mentre fa uso dei suoi poteri gravitazionali e, grazie agli effetti speciali, la vediamo manipolare mattoni, polvere e detriti di vario genere. Secondo voi Uraraka da adulta assomiglierà a Kaho Shibuya in questo cosplay?

In basso alla notizia potete anche ammirare le altre foto di Kaho Shibuya dedicate alla coprotagonista di My Hero Academia. Sempre basandosi sul mondo eroistico creato da Kohei Horikoshi, la cosplayer Mangoecos ha realizzato una perfetta e sensuale Camie Utsushimi.