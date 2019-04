Uno sguardo all'anteprima di Samurai 8: Hachimaruden

La serie manga più attesa dell'anno, e forse non solo di questo. Il manga Samurai 8: Hachimaruden ha già conquistato l'attenzione di molti, specie appassionati che hanno seguito la carriera di Kishimoto con Naruto. A quattro mesi di distanza dall'annuncio alla Jump Festa 2019, Weekly Shonen Jump pubblica finalmente l'anteprima della nuova storia.

Il minicapitolo di Samurai 8: Hachimaruden naturalmente non ci rivela molto della trama. Alcune immagini sulla nuova storia di Kishimoto erano già trapelate nei giorni scorsi tramite dei leak in rete, ma così come l'anteprima di quattro pagine, non si sa molto sulla storia.

La prima di queste quattro pagine è a colori, con Naruto Uzumaki che utilizza la Tecnica del Richiamo per evocare il nuovo protagonista ancora ufficialmente senza nome ma che potrebbe chiamarsi Hachimaru, come da titolo del manga; infatti, Hachimaruden significa "Il racconto di Hachimaru". In un luogo deserto, un ragazzo e il suo cane meccanico stanno osservando il cielo, in attesa di una stella cadente con cui esprimere un desiderio.

Appena avvistato il fenomeno astronomico, il ragazzo si mette subito a pregare, desiderando del buon cibo, di avere meno allergie e di poter camminare senza la stampella. Ma capisce presto che desiderare tante cose è inutile, e pertanto, nell'ultima pagina, afferma soltanto una cosa: di voler diventare un samurai!

La storia ufficiale di Samurai 8: Hachimaruden partirà tra due settimane, nel numero 24 di Weekly Shonen Jump, con un capitolo di ben 72 pagine.