Shadow House: l'anime horror dallo studio di The Promised Neverland ha una data d'uscita

Pochi istanti fa, il profilo Twitter ufficiale di Shadow House ha confermato che l'adattamento anime debutterà nella primavera del 2021, e più precisamente nel mese di aprile. The Promised Neverland 2 e Horimiya, le due serie di CloverWorks in fase di produzione, termineranno nel mese di marzo, e successivamente lo studio si dedicherà completamente al nuovo anime.

L'adattamento anime di Shadow House era stato annunciato lo scorso ottobre, e il primo trailer è stato condiviso il mese scorso, a dicembre. L'anime è tratto dall'apprezzatissimo manga full color del duo autoriale Somato (stilizzato so-ma-to), ed è considerato uno dei migliori fumetti gothic horror in circolazione. In calce sono visibili data d'uscita e trailer.

Per il momento Somato ha pubblicato 6 Volumi, e un settimo sarà distribuito prima dell'inizio della primavera. I capitoli del manga sono abbastanza brevi, e con poco più di 60 capitoli disponibili è estremamente probabile che CloverWorks abbia realizzato un adattamento da un solo cour, così come per i sopracitati The Promised Neverland e Horimiya.

Per il momento non è ancora stata rivelata la data d'uscita esatta della premiere, né se l'anime arriverà o meno legalmente in Italia. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che nello stesso periodo uscirà anche un'altra serie scritta dallo stesso sceneggiatore di Shadow House, ovvero 86: Eighty Six.