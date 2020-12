Shadow House: atmosfere dark e animazioni eccelse per l'anime horror in arrivo nel 2021

Il manga dell'orrore di Somato Shadow House si è recentemente mostrato in un intrigante video promozionale, confermando l'uscita nel corso del 2021 e presentando un team di produzione di altissimo livello, con CloverWorks (The Promised Neverland) alle animazioni e la splendida Akari Kito (Nezuko in Demon Slayer) nei panni di una delle protagoniste.

L'adattamento anime di Shadow House era stato annunciato lo scorso ottobre, e oggi finalmente sono stati svelati tanti dettagli e mostrate le prime immagini. Kazuki Ohashi dirige la serie presso CloverWorks, mentre Toshiya Ono (già sceneggiatore di The Promised Neverland e Blue Exorcist) si occupa dello script. Infine, Chizuko Kusakabe (Pumpkin Scissors, Trouble Chocolate) disegna i personaggi e il maestro Kenichiro Suehiro (Cells at Work!, Golden Kamui, Fire Force, Re:Zero) compone le musiche.

L'anime di Shadow House è tratto dall'omonimo manga seinen realizzato dal duo di autori Somato (stilizzato so-ma-to), attualmente serializzato sulle pagine di Weekly Young Jump con sei Volumi pubblicati. Le recensioni sono estremamente positive, e si tratta di uno dei pochissimi fantasy horror giapponesi realizzati in stile occidentale e disponibili in full color.

Il trailer, visibile in calce, anticipa un'atmosfera dark molto marcata, con un'ambientazione "all'inglese" che si rifrange anche nell'originale colonna sonora. La protagonista Emilyko è interpretata da Yu Sasahara (Salsa in Lapis Re:Lights, Yuki Kuroiwa in Houkago Teibou Nisshi), mentre Akari Kito (Nezuko in Demon Slayer, Tsukasa in Tonikawa, Suzune Horikita in Classroom of the Elite) indossa i panni della co-protagonista Kate Shadow-sama.

E voi cosa ne pensate? L'avete aggiunto alla lista? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altri horror, invece, vi ricordiamo che su VVVVID è attualmente in onda Higurashi: When They Cry.