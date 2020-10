Shadow House: l'enigmatico manga horror di Somato riceverà un adattamento anime

Il sesto Volume di Shadow House, il manga dell'orrore di Somato, ha annunciato l'arrivo di un adattamento anime, forse già nel corso del 2021. L'opera ha iniziato la serializzazione nel settembre del 2018 sulle pagine di Weekly Young Jump, e negli anni ha ricevuto centinaia di recensioni estremamente positive.

Per chi non fosse familiare con l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "In un gigantesca villa, vive una famiglia di aristocratici senza volto. Emilyko, la protagonista della storia, è una giovane bambola vivente al servizio della figlia minore Kate Shadow-sama. Quali misteri nasconde la villa, e chi sono realmente i suoi abitanti?". Il manga è indirizzato ad un target seinen, ed ha registrato delle ottime vendite nel corso del 2020. Al momento sono stati pubblicati 50 capitoli.

L'autore ha festeggiato pubblicando un post su Twitter, scrivendo: "Grazie a tutti per il vostro incredibile supporto! Spero che anche voi non vediate l'ora di vedere l'anime! Per maggiori informazioni, aspettate l'uscita di Weekly Shonen Jump 48, nelle edicole il prossimo 29 ottobre!". A quanto pare, dunque, prima di scoprire maggiori dettagli dovremo attendere la fine del mese.

E voi cosa ne pensate? Conoscevate l'opera? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan degli horror, poi, vi ricordiamo che recentemente ha debuttato il remake di Higurashi: When They Cry, presente nel palinsesto autunnale di VVVVID.