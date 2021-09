Shadow House è stato rinnovato per una seconda stagione, arriva l'annuncio di CloverWorks

Al termine della diretta streaming organizzata per festeggiare il successo dell'anime di CloverWorks Shadow House, è stato pubblicato il primo teaser trailer della seconda stagione, presumibilmente in uscita nel 2022. L'anime è stato dunque rinnovato per una nuova serie di episodi, con CloverWorks nuovamente in carica della produzione.

Shadow House è un anime gotico/soprannaturale tratto dall'omonimo manga di so-ma-to, in corso di serializzazione con 8 Volumi pubblicati e 1,1 milioni di copie in circolazione. La prima stagione dell'anime ha adattato gli eventi raccontati nei primi 4 Volumi, aggiungendo un arco narrativo completamente originale per chiudere la serie. Al momento non è chiaro come questi ultimi eventi si collegheranno alla Stagione 2, né se quest'ultima sarà completamente fedele al manga.

CloverWorks non ha iniziato il 2021 nel migliore dei modi. Lo studio giapponese, famoso per Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai e la prima stagione di The Promised Neverland, ha ricevuto molte critiche per i pessimi adattamenti di The Promised Neverland 2 e Wonder Egg Priority, entrambi pieni di tagli e con animazioni altalenanti. Shadhow House fortunatamente ha ricevuto un trattamento diverso, e lo rivedremo presto con i nuovi episodi.



