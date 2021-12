Shadow War, in arrivo un crossover tra Batman, Robin e Deathstroke

In casa DC Comics è in produzione un crossover tra le serie a fumetti di Batman, Robin e Deathstroke Inc. Le tre testate, tutte scritte da Joshua Williamson, collideranno nell'evento intitolato Shadow War, che prenderà il via a Marzo 2022 con la pubblicazione del prologo Shadow War Alpha #1, illustrato da Viktor Bogdanovic.

Le basi per il crossover Shadow War verranno gettate in Robin #12 e Deathstroke Inc. #7, per poi continuare in Batman #122, Deathstroke Inc. #8, e Robin #13, concludendosi con Batman #123, Shadow War Zone #1, Deathstroke Inc. #9, Robin #14 e Shadow War Omega #1, per un totale di 11 albi e tre mesi di pubblicazione.



Williamson sarà il solo architetto di questa storia, che vedrà la Deathstroke Inc. sotto attacco da parte della Lega degli assassini, mentre Batman e Robin saranno impegnati nel rintracciare Slade Wilson, con l'obiettivo di consegnarlo alla giustizia.



Deathstroke ha fatto il suo debutto cinematografico in Justice League di Zack Snyder. Recentemente, però, il suo interprete ha dato una brutta notizia: Joe Manganiello non interpreterà più Deathstroke. Discorso diverso per quanto riguarda Batman: il personaggio tornerà presto al cinema, e proprio in questi giorni è stato rilasciato un nuovo trailer giapponese di The Batman.



L'appuntamento con Shadow War Alpha #1 è quindi fissato per il 29 Marzo 2022. Robin #12 e Deathstroke Inc. #7 saranno invece disponibili in territorio americano a partire dalla settimana precedente: il 22 Marzo 2022.