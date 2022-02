Shadow War, uno dei più pericolosi villain di Batman debutta 'in versione Joker'

DC Comics si prepara a dare il via alle pubblicazioni di Shadow War: il crossover tra Batman, Robin e Deathstroke. L'evento, che verrà raccontato nel corso di tre mesi a partire da Marzo, vedrà anche uno dei villain di Batman entrare a contatto con il Joker Venom, dando vita ad una sua versione 'Jokerizzata'.

Con la pubblicazione della sinossi di Batman #123, che ospiterà la storia "Shadow War - Part 5", DC Comics svela che Deathstroke entrerà in contatto con la tossina creata da Joker. "Batman e Robin sono finalmente riuniti! Insieme, andranno in cerca della verità dietro la morte Ra's al Ghul! Ma chi sarà lasciato a difesa della Secret Society dalle mire della Lega delle Ombre? La battaglia di Deathstroke contro il Demon's Shadow si conclude con un cliffhanger scioccante! Inoltre, cosa succede quando Deathstroke viene infettato dalla tossina di Joker?".



Batman #123 sarà realizzato dallo sceneggiatore Joshua Williamson e dall'artista Howard Porter. Williamson, che si occuperà di realzzare l'intero crossover di Shadow War, sarà anche l'architetto di Dark Crisis, il prossimo evento annunciato da DC Comics.



La pubblicazione di Batman #123 è prevista negli Stati Uniti per il 3 Maggio 2022. Il crossover Shadow War avrà però inizio il 29 Marzo, con la pubblicazione di Shadow War Alpha #1. In calce, condividiamo la cover principale di Batman #123 realizzata da Howard Porter, insieme alla variant cover dell'italiano Gabriele Dell'Otto, a quella di Jay Anacleto e, infine, alla variant di Jock.