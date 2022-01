Shadows House: CloverWorks annuncia la data di uscita della seconda stagione

Sono passati alcuni mesi dall'annuncio del rinnovo di Shadows House per una seconda stagione. Nelle scorse ore lo studio di produzione CloverWorks ha fatto sapere quando sarà disponibile il primo episodio inedito.

La prima stagione di Shadows House è andata in onda in Giappone a partire da aprile del 2021, raccogliendo dei buoni consensi di pubblico e critica. Non stupisce quindi che CloverWorks ha annunciato che si occuperà di continuare la trasposizione del manga di so-ma-to. A partire dal prossimo luglio infatti andranno in onda gli episodi inediti della seconda stagione, che saranno incentrate sulle vicende di Kate, Emilico e gli altri personaggi dello show. Lo studio ha anche condiviso un elenco dei doppiatori che ritroveremo nelle puntate:

Akari Kito nel ruolo di Kate

Yu Sasahara nel ruolo di Emilico

Ayane Sakura sarà Louise/Lou

Kodai Sakai sarà John / Shaun

Reiji Kawashima avrà il ruolo di Patrick/Ricky

In calce alla notizia trovate anche un poster inedito dedicato ai prossimi episodi inediti, inoltre gli autori del manga hanno fatto sapere che supervisioneranno la sceneggiatura dell'anime. Nei prossimi giorni saranno condivise altre informazioni riguardo il manga di Shadows House, opera che recentemente ha sospeso la sua pubblicazione, mentre i numerosi appassionati sperano di vedere un primo trailer dedicato alla seconda stagione.