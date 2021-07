Shadows House: il manga delle ombre sarà in pausa per più di un mese

Non c'è solo Weekly Shonen Jump tra le riviste di Shueisha: anche gli altri contenitori di manga offrono titoli di spicco e che si sono guadagnati fama nazionale e internazionale. Pur se più limitato sotto questo punto di vista rispetto al settore shonen, anche la rivista seinen Young Jump ha tanti manga importanti.

Il magazine seinen di Shueisha è ben noto per aver portato in passato opere come Gantz e Tokyo Ghoul, mentre di recente è pronto alla pubblicazione del finale di Kaguya-sama: Love is War e di Golden Kamui. Ma un altro manga che ha trovato un riscontro positivo negli scorsi mesi è Shadows House.

Pubblicato abbastanza regolarmente con cadenza settimanale, il manga di Somato tuttavia si fermerà per un po' di tempo. Il numero #33-34 di Weekly Young Jump ha annunciato che Shadows House sarà in pausa fino al #39 della rivista, programmata per il 26 agosto 2021. Vuol dire quindi che il mangaka Somato non pubblicherà altri capitoli per quasi un mese e mezzo.

Scritto dal mangaka Somato e in pubblicazione dal 6 settembre 2018 con vari volumi all'attivo, Shadows House è diventato recentemente un anime mentre la casa editrice J-POP si sta occupando della pubblicazione del manga in Italia.