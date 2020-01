Shaggy e Scooby-Doo diventano Goku e Beerus in una meravigliosa fan art

Negli ultimi mesi vi abbiamo mostrato diverse fan art crossover dedicate al mondo di Dragon Ball Super, spesso aventi come protagonista dei personaggi Marvel o Disney. Recentemente però, un artista ha deciso di realizzare, su commissione, quello che potrebbe essere tranquillamente ritenuta come la più riuscita dell'anno.

Come potete vedere in calce, l'artista Tovio Rogers ha ritratto alla perfezione il duo di protagonisti di Scooby-Doo, per l'occasione con i poteri di Goku Ultra Istinto e Beerus. Scooby è infatti ritratto con indosso gli abiti del popolare Dio della distruzione dell'Universo 7, mentre Shaggy veste i panni di uno dei Guerrieri Z, con indosso i guanti bianchi tipicamente utilizzati da Vegeta. L'illustrazione vanta la bellezza di 22.000 mi piace.

I meme di Shaggy hanno impazzato su YouTube, Reddit e Facebook nel corso degli ultimi mesi del 2017. Il video che rese popolare il coprotagonista di Scooby-Doo metteva in scena uno spezzone del film "Legend of the Phantosaur" in cui Shaggy, dopo essere stato ipnotizzato, mandava al tappeto una serie di criminali. La clip presentava in sottofondo l'iconica traccia Ultimate Battle, utilizzata più volte durante la saga del Torneo del Potere.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste in vena di risate poi, vi consigliamo di dare un'occhiata all'esilarante doppiaggio portoghese di Dragon Ball Z e al recente poster dedicato proprio al nuovo film di Scooby-Doo.