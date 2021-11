Shaman King: aggiunte al cast e nuovo poster in vista del prossimo arco narrativo

Atteso con grande aspettative da parte dei fan dell'opera di Hiroyuki Takei, il reboot animato di Shaman King si è definito fin da subito più fedele al manga originale e di conseguenza diverso dall'anime prodotto da Xebec. Considerato l'ormai prossimo debutto della nuova saga, lo studio Bridge ha rivelato i primi dettagli e nuovi doppiatori.

A partire dall'episodio 34, previsto per il 2 dicembre 2021, l'avventura di Yoh e Anna sul Monte Osore Revoir lascerà spazio alla lunga saga incentrata sull'invasione dei pianeti, e quindi alla prima fase con i Cinque Guerrieri. Anticipando solo in parte ciò che avverrà, sia attraverso il sito ufficiale che i canali sui vari social lo staff dietro la produzione ha diffuso un nuovo poster e i character design di nuovi personaggi, disponibili in calce.

Si tratta di Sati Saigan, leader del gruppo Gandhara, e Pascal Avaf, doppiati rispettivamente da Kotono Mitsuishi ed Eri Kitamura. La saga in questione porterà la serie su un altro livello, approfondendo la crescita dei personaggi e mostrando la loro preparazione per contrastare il devastante potere di Hao.

