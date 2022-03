Shaman King, il nuovo anime si avvia verso la fine: trailer e key visual per l'ultima fase

In quest'epoca di remake e reboot di progetti nati diversi anni fa, anche Shaman King ha rifatto la sua comparsa. L'annuncio del nuovo anime arrivò a sorpresa in Giappone, mentre nel resto del mondo gli episodi che arrivarono su Netflix in blocchi nel corso del 2021. La serie TV del manga di Hiroyuki Takei però sta per concludersi.

L'account ufficiale su Twitter ha rivelato un nuovo trailer di Shaman King corredato anche da una key visual che mettono in scena la battaglia finale contro Hao Asakura, il gemello del protagonista Yoh. Partendo dalla locandina, si vede l'antagonista che giganteggia con il suo sorriso malefico su uno sfondo verde, mentre in basso ci sono tutti gli altri personaggi che non si tireranno indietro in questa fase finale del torneo per eleggere il re degli sciamani. Lo stesso fa il trailer che, in meno di un minuto, mette in mostra tutti i protagonisti coinvolti in questa battaglia.

L'anime reboot di Shaman King partì ad aprile 2021 e, con 52 episodi totali, è quindi vicino alla conclusione che arriverà nel giro di un mese. Ciò vuol dire che mancano pochissimi episodi al finale di trasmissione in Giappone, mentre per guardare gli episodi ufficialmente nel resto del mondo sarà necessario aspettare le mosse di Netflix.