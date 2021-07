Shaman King: l'anime è in pausa causa Olimpiadi, l'episodio 18 slitta a metà agosto

Il reboot di Shaman King realizzato da Studio Bridge ha recentemente confermato una pausa lunga ben due settimane, a causa dei Giochi olimpici di Tokyo 2020. L'episodio 18 dell'anime atteso per giovedì 29 luglio slitterà quindi al 12 agosto, l'episodio 19 sarà trasmesso il 19 agosto e così via, senza ulteriori break in programma.

Fortunatamente il pubblico italiano non dovrà attendere molto per vedere la serie anime, visto che Shaman King debutterà su Netflix il 9 agosto con il doppiaggio italiano, ma questa pausa ovviamente ritarderà anche l'arrivo dei nuovi episodi sul portale streaming. Vi ricordiamo che al momento Netflix non ha rivelato il numero delle puntate disponibili al lancio, ma è probabile che siano resi disponibili i primi 12 dei 52 episodi in programma.

I Giochi olimpici di Tokyo 2020 non hanno ritardato solo alcune uscite anime della settimana, ma persino i manga, con Weekly Shonen Jump che ha rinviato l'uscita al prossimo weekend. Vi ricordiamo che potrebbe esserci qualche pausa in programma anche per il weekend del 14/15 agosto, visto che da venerdì a lunedì compresi in Giappone si terrà il Bon Festival.

E voi cosa ne dite? Guarderete il reboot di Shaman King quando uscirà su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!